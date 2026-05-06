miércoles, 6 de mayo de 2026

Santo Tomé: La Policía recuperó partes de una moto robada, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Tercera de Santo Tomé, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, tras diligenciar una orden de allanamiento, recupero motopartes de una motocicleta que habría sido denunciada como sustraída, además aprehendieron a un hombre que estaría vinculado con el hecho

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los policías a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado por calle Sarmiento y Belgrano de esa ciudad, donde lograron hallar partes de una motocicleta denunciada como sustraída, la cual se encontraba desarmada, asimismo, se procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien estaría vinculado con el hecho.

El aprehendido junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.