Sauce: La Policía demoró a un cazador furtivo y secuestró una moto adulterada

El operativo se realizó durante
las primeras horas del día sobre un camino vecinal de acceso a la localidad de
Sauce, donde el personal policial interceptó a un hombre –mayor de edad- que se
desplazaba en una motocicleta 110 cc transportando una gran maleta entre sus
piernas.
Al inspeccionar el contenido, los
uniformados hallaron cortes cárnicos de reciente faena, cuya procedencia el
sujeto no pudo justificar, además de carecer de permiso de caza y documentación
habilitante. Posteriormente, las pericias efectuadas determinaron que los
restos pertenecían a tres ejemplares de ciervo silvestre faenados ilegalmente.
Durante el procedimiento también
fueron secuestradas astas de ciervo, cuchillos, sogas, cartuchos calibre .22
Magnum y la motocicleta en la que se movilizaba el cazador, constatándose
además que el rodado presentaba el número de motor limado.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto se prosigue con los trámites del caso.