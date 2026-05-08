viernes, 8 de mayo de 2026

Sauce: La Policía demoró a un cazador furtivo y secuestró una moto adulterada

En la jornada de ayer 07-05-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Sauce realizaron un importante procedimiento en zona rural, que culminó con la demora de un presunto cazador furtivo y el secuestro de carne de fauna silvestre, armas blancas, municiones y una motocicleta que presentaba adulteraciones.

El operativo se realizó durante las primeras horas del día sobre un camino vecinal de acceso a la localidad de Sauce, donde el personal policial interceptó a un hombre –mayor de edad- que se desplazaba en una motocicleta 110 cc transportando una gran maleta entre sus piernas.

Al inspeccionar el contenido, los uniformados hallaron cortes cárnicos de reciente faena, cuya procedencia el sujeto no pudo justificar, además de carecer de permiso de caza y documentación habilitante. Posteriormente, las pericias efectuadas determinaron que los restos pertenecían a tres ejemplares de ciervo silvestre faenados ilegalmente.

Durante el procedimiento también fueron secuestradas astas de ciervo, cuchillos, sogas, cartuchos calibre .22 Magnum y la motocicleta en la que se movilizaba el cazador, constatándose además que el rodado presentaba el número de motor limado.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto se prosigue con los trámites del caso.