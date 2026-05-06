miércoles, 6 de mayo de 2026

Siniestro vial con consecuencia fatal en Curuzú Cuatiá

En la tarde de ayer 05-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Curuzú Cuatiá, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de la Avenida Eva Perón, donde por causas y circunstancias que se investigan, el conductor de un rodado habría perdido el control del mismo, dejando como resultado el deceso de una menor de edad.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro se registró pasadas las 19:30 horas, teniendo como protagonistas a dos menores de edad, de 14 y 15 años de edad, quienes se desplazaban en una motocicleta 110c.c. y, por causas que se tratan de establecer, habrían perdido el control de la misma, impactando contra un árbol.

A consecuencia de este siniestro, ambas fueron auxiliadas y trasladadas al Hospital Civil Fernando Irastorza, donde se informó el deceso de la menor de 14 años, en tanto, la otra menor presentaría lesiones de consideración.

Al respecto, en la citada dependencia policial se realizan las correspondientes actuaciones de rigor, con conocimiento de la autoridad judicial interviniente.