Siniestro vial con consecuencia fatal en Curuzú Cuatiá

Según la información preliminar
obtenida, el siniestro se registró pasadas las 19:30 horas, teniendo como
protagonistas a dos menores de edad, de 14 y 15 años de edad, quienes se
desplazaban en una motocicleta 110c.c. y, por causas que se tratan de establecer,
habrían perdido el control de la misma, impactando contra un árbol.
A consecuencia de este siniestro,
ambas fueron auxiliadas y trasladadas al Hospital Civil Fernando Irastorza,
donde se informó el deceso de la menor de 14 años, en tanto, la otra menor
presentaría lesiones de consideración.
Al respecto, en la citada
dependencia policial se realizan las correspondientes actuaciones de rigor, con
conocimiento de la autoridad judicial interviniente.