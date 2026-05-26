Terminó preso tras robar con una pistola de juguete

En la madrugada de hoy, alrededor de las 04:20, efectivos policiales de los móviles 328 y 342 del Destacamento San Marcos, mientras realizaban recorridas preventivas, fueron alertados por un ciudadano que solicitó auxilio tras haber sido víctima del robo de una riñonera mediante amenazas con arma de fuego. El autor del hecho de inseguridad fue detenido.
De inmediato, los uniformados emprendieron un amplio operativo de búsqueda y, a unos 200 metros del lugar del hecho, en inmediaciones de calles Iberá y Gutemberg, divisaron al presunto autor, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga.
Tras una breve persecución y rastrillaje por la zona, el sujeto fue demorado, logrando además el recupero de la riñonera sustraída y el secuestro de una réplica de arma de fuego presuntamente utilizada para cometer el ilícito.