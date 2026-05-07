Tienda Más BanCo: hasta 24 cuotas sin interés, descuentos y sorteos imperdibles durante el Hot Sale

Del 11 al 13 de mayo, Tienda MÁSBanCo, el Marketplace del Banco de Corrientes, se suma al Hot Sale 2026 con una propuesta imperdible: descuentos, amplia financiación y la posibilidad de participar por importantes premios mundialistas.
Durante los tres días del evento, los clientes podrán acceder a productos en tecnología, electro, hogar, deporte, salud, belleza y juguetería, y mucho más, con hasta 24 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo y envío gratis en artículos seleccionados.
Además, quienes cuenten con puntos acumulados por sus consumos con tarjeta de crédito del Banco de Corrientes podrán canjearlos y así maximizar el ahorro en cada compra.
La promoción estará vigente desde el lunes 11 de mayo a las 00:00 hasta el miércoles 13 a las 23:59, ofreciendo una oportunidad ideal para anticipar compras y equiparse con beneficios exclusivos.