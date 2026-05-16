Tras allanamiento la Policía secuestró material con contenido de abuso sexual a menores

El procedimiento se concretó
luego de diversos trabajos de investigación desplegados y que los llevó a
diligenciar un oficio judicial en un domicilio ubicado sobre avenida IV
Centenario y calle 17 de Octubre de esta ciudad, durante el mismo procedieron al
secuestro de cuatro teléfonos celulares –de diferentes marcas y modelos-, una
cámara fotográfica y una netbook, elementos que podrían guardar relación con el
hecho que se investiga.
En ese marco, se realizó la
identificación de los ocupantes del inmueble allanado, en este sentido, además
se contó con la colaboración de efectivos de la Policía de alto riesgo
-P.A.R.-.
Las cosas secuestradas fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.