sábado, 16 de mayo de 2026

Tras allanamiento la Policía secuestró material con contenido de abuso sexual a menores

En la mañana de ayer 15-05-26, efectivos policiales de la Dirección trata de personas, búsqueda y captura, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación judicial por un supuesto delito de índole sexual, diligenciaron una orden de allanamiento, procediendo al secuestro de elementos tecnológicos.

El procedimiento se concretó luego de diversos trabajos de investigación desplegados y que los llevó a diligenciar un oficio judicial en un domicilio ubicado sobre avenida IV Centenario y calle 17 de Octubre de esta ciudad, durante el mismo procedieron al secuestro de cuatro teléfonos celulares –de diferentes marcas y modelos-, una cámara fotográfica y una netbook, elementos que podrían guardar relación con el hecho que se investiga.

En ese marco, se realizó la identificación de los ocupantes del inmueble allanado, en este sentido, además se contó con la colaboración de efectivos de la Policía de alto riesgo -P.A.R.-.

Las cosas secuestradas fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.