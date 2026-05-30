Tras dos allanamientos la Policía demoró a dos personas, secuestraron motocicletas y dinero en efectivo

Los procedimientos lo concretaron los mencionados uniformados tras
diversas tareas investigativas lo que les permitió diligenciar una serie de
allanamientos dispuestas por la autoridad judicial interviniente, durante estos
procedimientos, secuestraron dos motocicletas -marca Honda modelo Wave 110c.c-,
prendas de vestir que guardarían relación con la causa.
Asimismo, se procedió al secuestro de más de dos millones de pesos en
efectivo, un teléfono celular y un equipo de comunicación tipo Handy.
En el marco de las diligencias realizadas, también fueron detenidas dos
personas mayores de edad.
Las personas detenidas junto a todo lo secuestrado fue puesto a
disposición de la autoridad judicial en turno, en tanto, en la citada
dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.