sábado, 30 de mayo de 2026

Tras dos allanamientos la Policía demoró a dos personas, secuestraron motocicletas y dinero en efectivo

Efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal -D.I.C-, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación llevada adelante, concretaron una serie de allanamientos en domicilios ubicados en los Barrios Lomas del Mirador y 237 Viviendas, procedimientos que culminaron con la detención de dos hombres y el secuestro de diversos elementos presumiblemente vinculados a la causa que se encuentra en trámite.

Los procedimientos lo concretaron los mencionados uniformados tras diversas tareas investigativas lo que les permitió diligenciar una serie de allanamientos dispuestas por la autoridad judicial interviniente, durante estos procedimientos, secuestraron dos motocicletas -marca Honda modelo Wave 110c.c-, prendas de vestir que guardarían relación con la causa.

Asimismo, se procedió al secuestro de más de dos millones de pesos en efectivo, un teléfono celular y un equipo de comunicación tipo Handy.

En el marco de las diligencias realizadas, también fueron detenidas dos personas mayores de edad.

Las personas detenidas junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.