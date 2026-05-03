domingo, 3 de mayo de 2026

Tras tareas investigativas, la Policía recuperó una moto robada

En el marco investigativo relacionado a un hecho delictivo registrado en el barrio Esperanza, donde persona desconocida habría sustraído una motocicleta -marca Motomel de 110cc- efectivos policiales dependientes de la Comisaria Vigésima lograron finalmente recuperar la misma.

El proveimiento, lo concretaron en horas de la mañana de hoy 03-05-26, luego de intensos trabajos investigativos y rastrillajes, lo que los llevo hasta una zona de asentamiento en inmediaciones al “puente Negro”, lugar donde, entre las malezas lograron hallar y secuestrar el rodado denunciado como sustraído.

Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la citada dependencia donde se llevan a cabo las diligencias del caso.