Tras tareas investigativas la Policía recuperó una bicicleta robada

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Segunda urbana, tomaron conocimiento de un hecho delictivo registrado en un domicilio ubicado por calle Necochea, donde persona desconocida sustrajo una bicicleta -marca Venzo-
Por ello, de manera inmediata los
mencionados efectivos dieron inicio a tareas investigativas, lo que permitió
finalmente hallar y secuestrar el rodado, el cual se encontraba abandonado en
una zona de descampado ubicado en intersección de calle Alberdi y Alto Verde.
El rodado recuperado, fue
trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con los tramites al
respecto.