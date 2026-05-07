jueves, 7 de mayo de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una batería recientemente sustraída

En la tarde de ayer 06-05-26, efectivos policiales dependientes del Comando Patrulla, realizando sus labores específicas, luego de ser alerta dos por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, acerca un hecho delictivo, acudieron de manera inmediata y lograron recuperar una batería.

El procedimiento fue realizado cerca de las 16:30 horas, luego de que los efectivos recibieran la alerta de un ilícito ocurrido por Avenida Wenceslao Dominguez y calle Pitágoras, donde una persona habría violentado un vehículo y sustraído una batería.

Al respeto y de manera inmediata acudieron a la zona, donde luego de un amplio rastrillaje por las inmediaciones, divisaron a una persona llevando consigo una batería, quien al notar la presencia policial huyo del lugar dejando abandonado en la vía pública el elemento, procediendo al secuestro de la misma, siendo de marca -Herbo 12-65-, la cual, tras las primeras averiguaciones, resulto ser la sustraída.  

La batería recuperada fue llevaba a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.