Tras un rápido accionar la Policía recuperó una batería recientemente sustraída

El procedimiento fue realizado
cerca de las 16:30 horas, luego de que los efectivos recibieran la alerta de un
ilícito ocurrido por Avenida Wenceslao Dominguez y calle Pitágoras, donde una
persona habría violentado un vehículo y sustraído una batería.
Al respeto y de manera inmediata
acudieron a la zona, donde luego de un amplio rastrillaje por las
inmediaciones, divisaron a una persona llevando consigo una batería, quien al
notar la presencia policial huyo del lugar dejando abandonado en la vía pública
el elemento, procediendo al secuestro de la misma, siendo de marca -Herbo
12-65-, la cual, tras las primeras averiguaciones, resulto ser la
sustraída.
La batería recuperada fue llevaba
a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los
tramites de rigor.