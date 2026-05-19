martes, 19 de mayo de 2026

Un hombre de 77 años murió calcinado al incendiarse su vivienda

En horas de la madrugada de hoy 19-05-26, alrededor de las 05:30 horas, se registró un incendio de importantes dimensiones en una vivienda ubicada por calle Ecuador al 4200, entre Las Piedras y Río Juramento, de esta ciudad, dejando como saldo el fallecimiento de un hombre de 77 años de edad.

Según la información inicial obtenida, personal policial de la Comisaría Décimo sexta urbana y dotaciones de Bomberos fueron alertados a través del sistema integral de emergencias 911, sobre un incendio declarado en una vivienda y galpón del lugar. Al arribar, constataron la magnitud del foco ígneo y durante las primeras intervenciones hallaron el cuerpo sin vida de una persona en el interior del inmueble.

La víctima fue identificada con el apellido Centurión de 77 años de edad, quien aparentemente tendría movilidad reducida y residía solo en el lugar.

Cabe señalar que, conforme a las primeras averiguaciones, en el inmueble habría gran cantidad de materiales combustibles almacenados, como maderas, hierros y aceites, lo que habría favorecido la propagación del fuego.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Policía de Corrientes y Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar el foco ígneo y continuaban realizando tareas de enfriamiento y remoción. Al respecto se prosiguen con las diligencias del caso a fin de determinar las causas que originaron el siniestro.