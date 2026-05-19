Un hombre de 77 años murió calcinado al incendiarse su vivienda

Según la información inicial
obtenida, personal policial de la Comisaría Décimo sexta urbana y dotaciones de
Bomberos fueron alertados a través del sistema integral de emergencias 911,
sobre un incendio declarado en una vivienda y galpón del lugar. Al arribar,
constataron la magnitud del foco ígneo y durante las primeras intervenciones
hallaron el cuerpo sin vida de una persona en el interior del inmueble.
La víctima fue identificada con
el apellido Centurión de 77 años de edad, quien aparentemente tendría movilidad
reducida y residía solo en el lugar.
Cabe señalar que, conforme a las
primeras averiguaciones, en el inmueble habría gran cantidad de materiales
combustibles almacenados, como maderas, hierros y aceites, lo que habría
favorecido la propagación del fuego.
En el lugar trabajaron dotaciones
de Bomberos de la Policía de Corrientes y Bomberos Voluntarios, quienes
lograron sofocar el foco ígneo y continuaban realizando tareas de enfriamiento
y remoción. Al respecto se prosiguen con las diligencias del caso a fin de
determinar las causas que originaron el siniestro.