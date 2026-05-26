Un hombre murio calcinado al incendiarse una vivienda en Mercedes

En horas de la mañana de ayer efectivos policiales dependientes de la Comisaría Segunda de Mercedes, en colaboración con las autoridades judiciales intervinientes, llevan adelante actuaciones investigativas tras tomar conocimiento de un incendio registrado en una vivienda ubicada por calle Aromito al 1500 aproximadamente de la ciudad de Mercedes, hecho en el cual un hombre perdió la vida.
Según la información inicial obtenida, el hecho se habría producido en una vivienda de construcción precaria, donde por causas y circunstancias que se tratan de establecer se inició un foco ígneo que rápidamente se propagó por el inmueble.
Como consecuencia del incendio, falleció un hombre identificado con el apellido Gómez, mayor de edad y con discapacidad motriz, quien se encontraba en el interior de la vivienda al momento del hecho.
En el lugar trabajan efectivos policiales, Bomberos voluntarios, y la Unidad Fiscal interviniente, dispuso las diligencias de rigor correspondientes.