lunes, 25 de mayo de 2026

Valdés en el Día de la Patria: "Tenemos que darlo todo para hacer de Corrientes una provincia pujante"

En diálogo con la prensa, el gobernador Juan Pablo Valdés, puso en valor el momento con el que se inició la celebración en el Día de la Patria y dijo que se trata de "una experiencia a que había visto con emoción muchas veces y ahora la estoy viviendo".

Y en este marco, como mensaje a los correntinos, el mandatario provincial destacó que "tenemos un potencial enorme. Tenemos que darlo todo por este sueño que es hacer de Corrientes una provincia pujante".

Por otra parte y en pocas palabras y ante una consulta periodística, el gobernador Juan Pablo Valdés se refirió al control del puerto de Corrientes y los recursos y cuestionó "las desigualdades en la Argentina a partir de la concentración en el puerto de Buenos Aires ".

Tras el toque de Diana, el gobernador partió a participar del resto de las actividades programadas para celebrar el Día de la Patria:

Agenda | 216° Aniversario de la Revolución de Mayo - Lunes 25 de mayo

08:30 hs - Izamiento del Pabellón Nacional

 Plaza "25 de Mayo"

09:00 hs - Saludo protocolar en el patio de Casa de Gobierno

09:30 hs - Solemne Tedeum