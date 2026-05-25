Valdés en el Día de la Patria: "Tenemos que darlo todo para hacer de Corrientes una provincia pujante"

Y en este marco, como mensaje a los correntinos, el mandatario provincial destacó que "tenemos un potencial enorme. Tenemos que darlo todo por este sueño que es hacer de Corrientes una provincia pujante".
Por otra parte y en pocas palabras y ante una consulta periodística, el gobernador Juan Pablo Valdés se refirió al control del puerto de Corrientes y los recursos y cuestionó "las desigualdades en la Argentina a partir de la concentración en el puerto de Buenos Aires ".
Tras el toque de Diana, el gobernador partió a participar del resto de las actividades programadas para celebrar el Día de la Patria:
Agenda | 216° Aniversario de la Revolución de Mayo - Lunes 25 de mayo
08:30 hs - Izamiento del Pabellón Nacional
Plaza "25 de Mayo"
09:00 hs - Saludo protocolar en el patio de Casa de Gobierno
09:30 hs - Solemne Tedeum