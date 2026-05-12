Valdés inauguró la nueva comisaría de Parada Pucheta

La obra incluyó tareas en el
interior como en el exterior del edificio. Se incorporaron sanitarios, redes de
agua y cloacas, sistema contra incendios e instalaciones eléctricas, de gas,
telefonía y radio VHF, además del equipamiento provisto por el Ministerio de
Seguridad y la Policía de Corrientes.
La Comisaría de Pucheta cuenta
con sala de guardia, oficinas administrativas, dormitorios para el personal,
cocina-comedor, sector de detenidos y cochera semicubierta, entre otras áreas.
Además, el Gobierno provincial entregó una camioneta Ford Ranger 4x4 0 Km.
Política de Estado
Con el objetivo de mejorar la
seguridad y los servicios para la comunidad, el gobernador Juan Pablo Valdés
destacó la importancia de invertir en infraestructura, equipamiento y personal
policial en la zona ya que “esta es una tierra que crece y se desarrolla” y por
ello, “debemos apostar a su seguridad”.
En ese sentido, instó al personal
policial a ejercer su labor con vocación de servicio y compromiso hacia los
vecinos. Y enfatizó acerca del trabajo a realizar en la lucha contra el
narcomenudeo porque “es una prioridad y como sociedad debemos colaborar activamente”.
Al tomar la palabra, el ministro
de Seguridad, Adan Gaya aseguró que “es un día muy importante para la Seguridad
en nuestra provincia y en particular para la localidad de Parada Pucheta” y
remarcó que “esto tiene que ver con ejes de trabajo trazados, implementados y
dirigidos por el Gobernador de la provincia, en materia de Seguridad”.
“Me llena de orgullo la
inauguración”, expresó por su parte la intendenta, Soledad Osuna resaltando la
importancia de la obra en la zona y el apoyo del Gobierno provincial en
acciones que “mejorarán la calidad de vida de todos los vecinos”.
Además, el jefe de la Policía de Corrientes Miguel Leguizamón manifestó que la obra “representa la presencia del estado, que está cuando se lo necesita, con visión firme en llevar adelante una política de seguridad día a día”.