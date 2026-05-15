viernes, 15 de mayo de 2026

Varias personas demoras en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 14-05-26, efectivos policiales del Comando de patrullas, en el marco de tareas de prevención, realizadas en distintos puntos de la capital correntina, concretaron diversos procedimientos que derivaron en la demora de varias personas, algunas de ellas con antecedentes y requerimientos judiciales vigentes.

El primero de los procedimientos tuvo lugar alrededor de las 15:30 horas, en inmediaciones de calle Cádiz entre J.J. Paso y Andalucía, donde motoristas acudieron tras ser alertados sobre un inconveniente en la zona. Al llegar, observaron a un sujeto corriendo con una bolsa entre pasillos peatonales, siendo advertidos por un vecino que el mismo habría ingresado a un domicilio y escapado al ser descubierto. Tras una breve búsqueda, el hombre que resultó ser de 28 años de edad, fue demorado y al consultar sus antecedentes se constató que poseía antecedentes policiales.

Por otra parte, cerca de las 23:00 horas, personal policial del comando de patrullas, intervino en inmediaciones de la Rotonda Poncho Verde y calle Pampín, donde un hombre generaba intranquilidad entre las personas que circulaban por la zona. Al ser identificado, resultó ser de 33 años de edad, quien no poseía documentación personal y registrarían antecedentes por delitos contra la propiedad.

Finalmente, durante la madrugada, demoraron a dos hombres mayores de edad, que se encontraban causando disturbios en la vía pública, quienes tras ser identificados resultó que registraban antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.