Varias personas demoras en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
tuvo lugar alrededor de las 15:30 horas, en inmediaciones de calle Cádiz entre
J.J. Paso y Andalucía, donde motoristas acudieron tras ser alertados sobre un
inconveniente en la zona. Al llegar, observaron a un sujeto corriendo con una
bolsa entre pasillos peatonales, siendo advertidos por un vecino que el mismo
habría ingresado a un domicilio y escapado al ser descubierto. Tras una breve
búsqueda, el hombre que resultó ser de 28 años de edad, fue demorado y al
consultar sus antecedentes se constató que poseía antecedentes policiales.
Por otra parte, cerca de las
23:00 horas, personal policial del comando de patrullas, intervino en
inmediaciones de la Rotonda Poncho Verde y calle Pampín, donde un hombre
generaba intranquilidad entre las personas que circulaban por la zona. Al ser
identificado, resultó ser de 33 años de edad, quien no poseía documentación
personal y registrarían antecedentes por delitos contra la propiedad.
Finalmente, durante la madrugada,
demoraron a dos hombres mayores de edad, que se encontraban causando disturbios
en la vía pública, quienes tras ser identificados resultó que registraban
antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.