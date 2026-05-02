Demoran a varias personas en diferentes procedimientos

El primer procedimiento tuvo
lugar, alrededor de las 16:00 horas, en inmediaciones de calles Leloir y Cura
Brochero, donde observaron a una persona de sexo femenino merodeando la zona y
observando hacia el interior de los domicilios, generando intranquilidad en
vecinos, por lo que, se procedió a su identificación y posterior demora ya que
no supo justificar fehacientemente su accionar ni presencia en el lugar,
tratándose de una joven de 26 años de edad.
En tanto, en un segundo
procedimiento registrado cerca de las 16.00horas, sobre Avenida IV Centenario y
Malvinas Argentinas, personal policial detectó a otra persona en actitud
similar, observando domicilios y vehículos de la zona, por lo que se procedió a
la demora de este joven que resultó ser de 27 años de edad.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana a fin de proseguir con los tramites de cada caso.