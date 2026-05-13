miércoles, 13 de mayo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En horas de la noche de ayer y madrugada de hoy 13-05-26, efectivos policiales de los grupos GRIM, en distintos procedimientos realizados durante recorridas preventivas en diferentes sectores de la ciudad, demoraron a varias personas que se encontraban merodeando domicilios y observando vehículos estacionados, generando intranquilidad entre vecinos y transeúntes.

En uno de los procedimientos, personal del GRIM V, alrededor de las 23.30 horas, demoró a dos sujetos -mayores de edad-, en inmediaciones de Berasategui y Castelli, donde tras la identificación se secuestró un arma blanca de fabricación casera que uno de ellos llevaba entre sus prendas.

Por otra parte, efectivos del GRIM IV, pasadas la medianoche, demoraron a un hombre de 29 años de edad, en la zona de Las Camelias y Los Tulipanes, quien no pudo justificar su presencia en el lugar y tenía en su poder varias gomeras, elementos que fueron secuestrados preventivamente.

Asimismo, personal del GRIM II alrededor de las 02.00 horas, demoró a otro ciudadano de 29 años de edad, en inmediaciones de Nicaragua y Finlandia, quien se encontraba observando domicilios y vehículos sin portar documentación que acreditara su identidad.

En otro procedimiento, personal del GRIM IV intervino tras una alerta radial sobre un supuesto ilícito en la zona de Amado Bompland y Mar del Plata. Durante el rastrillaje en pasillos y escasa visibilidad, varios sujetos arrojaron piedras y objetos contundentes contra los uniformados, logrando interceptar y demora a uno de ellos, de 32 años de edad, quien presentaba antecedentes policiales y se encontraba alterado. 

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde se continúan con las actuaciones de rigor.