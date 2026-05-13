Varios demorados en diferentes procedimientos

En uno de los procedimientos,
personal del GRIM V, alrededor de las 23.30 horas, demoró a dos sujetos
-mayores de edad-, en inmediaciones de Berasategui y Castelli, donde tras la
identificación se secuestró un arma blanca de fabricación casera que uno de
ellos llevaba entre sus prendas.
Por otra parte, efectivos del
GRIM IV, pasadas la medianoche, demoraron a un hombre de 29 años de edad, en la
zona de Las Camelias y Los Tulipanes, quien no pudo justificar su presencia en
el lugar y tenía en su poder varias gomeras, elementos que fueron secuestrados
preventivamente.
Asimismo, personal del GRIM II
alrededor de las 02.00 horas, demoró a otro ciudadano de 29 años de edad, en
inmediaciones de Nicaragua y Finlandia, quien se encontraba observando
domicilios y vehículos sin portar documentación que acreditara su identidad.
En otro procedimiento, personal del GRIM IV intervino tras una alerta radial sobre un supuesto ilícito en la zona de Amado Bompland y Mar del Plata. Durante el rastrillaje en pasillos y escasa visibilidad, varios sujetos arrojaron piedras y objetos contundentes contra los uniformados, logrando interceptar y demora a uno de ellos, de 32 años de edad, quien presentaba antecedentes policiales y se encontraba alterado.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde se continúan con las actuaciones de rigor.