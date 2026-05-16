Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento, lo
realizaron alrededor de la 01:30 horas, en inmediaciones de Avenida Maipú y
calle La Paz, donde observaron a un sujeto merodeando y observando el interior
de los domicilios de la zona, por lo que procedieron a su identificación y
posterior demora, tratándose de un hombre de 33 años de edad, quien no supo
justificar su permanencia en el lugar.
Posteriormente, en calles
Merceditas de San Martín y calle 160, observaron a tres sujetos promoviendo
disturbios en la vía pública, por tal motivo procedieron a la demora de tres
hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar.
Finalmente, cerca de las 04:15
horas, en inmediaciones de calles Aconcagua y Los Atacamas, procedieron a la
identificación y posterior demora de un hombre de 32 años, quien fue observado
merodeando entre los vehículos y domicilios de la zona, generando intranquilidad
entre los vecinos.
Todos los demorados fueron
trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con los
tramites de rigor.