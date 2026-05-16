sábado, 16 de mayo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

Efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en la madrugada de ayer 15-05-26, llevaron adelante distintos procedimientos, en los cuales lograron la demora de varias personas.

El primer procedimiento, lo realizaron alrededor de la 01:30 horas, en inmediaciones de Avenida Maipú y calle La Paz, donde observaron a un sujeto merodeando y observando el interior de los domicilios de la zona, por lo que procedieron a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre de 33 años de edad, quien no supo justificar su permanencia en el lugar.

Posteriormente, en calles Merceditas de San Martín y calle 160, observaron a tres sujetos promoviendo disturbios en la vía pública, por tal motivo procedieron a la demora de tres hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar.

Finalmente, cerca de las 04:15 horas, en inmediaciones de calles Aconcagua y Los Atacamas, procedieron a la identificación y posterior demora de un hombre de 32 años, quien fue observado merodeando entre los vehículos y domicilios de la zona, generando intranquilidad entre los vecinos.

Todos los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con los tramites de rigor.