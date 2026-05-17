Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizo personal del
G.R.I.M. V, alrededor de las 18.00 horas, mientras efectuaba recorridas
preventivas por inmediaciones de calle Ex Vía y Berazategui, demoró a dos
jóvenes -mayores de edad-, quienes se encontraban ocasionando disturbios en la
vía pública e insultando a transeúntes. Al advertir la presencia policial
intentaron alejarse rápidamente, siendo interceptados metros más adelante.
Ambos presentaban aparentes signos de encontrarse bajo efectos de haber ingerido
algún tipo de sustancias estupefacientes.
En otro procedimiento, efectivos del G.R.I.M. 2 demoraron a
un hombre de 33 años de edad, en inmediaciones de Ex Vía y Miami, debido a que
no pudo justificar su presencia en el lugar ni acreditar identidad al momento
de ser identificado por el personal policial.
Asimismo, personal del G.R.I.M. 1, demoró a un hombre de 40
años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Bajaj Rouser
135 cc- y cruzó un semáforo en rojo en calle Rivadavia y Santa Fe, poniendo en
peligro así mismo y terceros, intentando alejarse rápidamente al notar la
presencia policial. Tras un seguimiento controlado fue interceptado en
Rivadavia y Córdoba, donde se constató además que registraba antecedentes
policiales.
Por otra parte, efectivos del G.R.I.M. 2, cerca de las
21.00 horsa, con colaboración de personal de Tránsito Municipal, procedieron al
retiro de circulación de una motocicleta Honda Wave 110 cc, conducida por un
joven mayor de edad, debido a que el rodado poseía el seguro obligatorio
vencido. El procedimiento se realizó durante controles preventivos y el
secuestro quedó a cargo del personal de Tránsito Municipal.