domingo, 17 de mayo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 16-05-26, efectivos policiales del -G.R.I.M.-, en distintos procedimientos realizados durante recorridas en prevención, demoraron a varias personas por ocasionar disturbios, merodear en actitud sospechosa y no poder justificar su presencia en los lugares donde fueron identificados.

El primero de los procedimientos lo realizo personal del G.R.I.M. V, alrededor de las 18.00 horas, mientras efectuaba recorridas preventivas por inmediaciones de calle Ex Vía y Berazategui, demoró a dos jóvenes -mayores de edad-, quienes se encontraban ocasionando disturbios en la vía pública e insultando a transeúntes. Al advertir la presencia policial intentaron alejarse rápidamente, siendo interceptados metros más adelante. Ambos presentaban aparentes signos de encontrarse bajo efectos de haber ingerido algún tipo de sustancias estupefacientes.

En otro procedimiento, efectivos del G.R.I.M. 2 demoraron a un hombre de 33 años de edad, en inmediaciones de Ex Vía y Miami, debido a que no pudo justificar su presencia en el lugar ni acreditar identidad al momento de ser identificado por el personal policial.

Asimismo, personal del G.R.I.M. 1, demoró a un hombre de 40 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Bajaj Rouser 135 cc- y cruzó un semáforo en rojo en calle Rivadavia y Santa Fe, poniendo en peligro así mismo y terceros, intentando alejarse rápidamente al notar la presencia policial. Tras un seguimiento controlado fue interceptado en Rivadavia y Córdoba, donde se constató además que registraba antecedentes policiales.

Por otra parte, efectivos del G.R.I.M. 2, cerca de las 21.00 horsa, con colaboración de personal de Tránsito Municipal, procedieron al retiro de circulación de una motocicleta Honda Wave 110 cc, conducida por un joven mayor de edad, debido a que el rodado poseía el seguro obligatorio vencido. El procedimiento se realizó durante controles preventivos y el secuestro quedó a cargo del personal de Tránsito Municipal.

Las personas fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.