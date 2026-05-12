martes, 12 de mayo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 11-05-26, efectivos policiales del Comando Patrulla-Patrulla Motorizada y del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M. Nº 1, 4 y 5- realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos demoraron a varias personas con antecedentes policiales y secuestraron armas blancas.   

El primer procedimiento fue realizado pasadas las 07:30 horas, por los efectivos del G.R.I.M. IV, quienes realizando recorridas por calles Malaga intersección con Costanera Norte, divisaron a un joven que al notar la presencia policial cambio de camino intentando evitar ser interceptado, por lo que, tras un seguimiento a pie, por los pasillos de la zona, lograron su demora, siendo identificado como – alias Niño Rata, de 22 años de edad-, quien, además, contaba con antecedentes policiales y entre sus prendas de vestir llevaba un arma blanca – cuchillo-.

También, personal del Comando Patrulla y Patrulla Motorizada, siendo cerca de las 10:30 horas, circunstancias en que se hallaban por calles Dardo Rocha y Remedio Escalada, divisaron a un joven observando el interior de los domicilios de la zona, el cual, al ser identificado como mayor de edad, no supo justificar su accionar, además, tras las primeras averiguaciones, resulto poseer un pedido de localización activo, siendo demorado.  

De igual forma, efectivos del G.R.I.M. I, pasadas las 12:30 horas, tras ser alertados por el S.I.S. 911, acerca de la presencia de un hombre merodeando en inmediaciones de un supermercado, acudieron rápidamente a la zona y al llegar por Avenida 3 de Abril y calle Héroes Civiles, procedieron a la identificación de un hombre de 29 años de edad, quien, en las primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales, por lo que fue demorado.     

Posteriormente, el G.R.I.M. V, siendo las 13:00 horas aproximadamente, recorriendo por Avenida Maipú y Pasaje Nº 739, demoraron a dos hombres, quienes se encontraban merodeando la zona, además, entre sus prendas de vestir llevaban un hierro, no pudiendo justificar su accionar.

Por último, alrededor de las 16:00 horas, efectivos del G.R.I.M. V, por calles Jorge Amado y Cruz de los Milagros, demoraron e identificaron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba observando detenidamente los domicilios del lugar.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.