Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento fue
realizado pasadas las 07:30 horas, por los efectivos del G.R.I.M. IV, quienes
realizando recorridas por calles Malaga intersección con Costanera Norte,
divisaron a un joven que al notar la presencia policial cambio de camino intentando
evitar ser interceptado, por lo que, tras un seguimiento a pie, por los
pasillos de la zona, lograron su demora, siendo identificado como – alias Niño
Rata, de 22 años de edad-, quien, además, contaba con antecedentes policiales y
entre sus prendas de vestir llevaba un arma blanca – cuchillo-.
También, personal del Comando
Patrulla y Patrulla Motorizada, siendo cerca de las 10:30 horas, circunstancias
en que se hallaban por calles Dardo Rocha y Remedio Escalada, divisaron a un
joven observando el interior de los domicilios de la zona, el cual, al ser
identificado como mayor de edad, no supo justificar su accionar, además, tras
las primeras averiguaciones, resulto poseer un pedido de localización activo,
siendo demorado.
De igual forma, efectivos del
G.R.I.M. I, pasadas las 12:30 horas, tras ser alertados por el S.I.S. 911,
acerca de la presencia de un hombre merodeando en inmediaciones de un
supermercado, acudieron rápidamente a la zona y al llegar por Avenida 3 de Abril
y calle Héroes Civiles, procedieron a la identificación de un hombre de 29 años
de edad, quien, en las primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes
policiales, por lo que fue demorado.
Posteriormente, el G.R.I.M. V,
siendo las 13:00 horas aproximadamente, recorriendo por Avenida Maipú y Pasaje
Nº 739, demoraron a dos hombres, quienes se encontraban merodeando la zona,
además, entre sus prendas de vestir llevaban un hierro, no pudiendo justificar
su accionar.
Por último, alrededor de las
16:00 horas, efectivos del G.R.I.M. V, por calles Jorge Amado y Cruz de los
Milagros, demoraron e identificaron a un hombre mayor de edad, quien se
encontraba observando detenidamente los domicilios del lugar.
Los demorados fueron trasladados
a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con
los tramites de rigor en cada caso.