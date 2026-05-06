Varios demorados en diferentes procedimientos

En uno de los hechos, ocurrido
cerca de las 01:00 horas, personal policial demoró a un sujeto -mayor de edad-
en inmediaciones de calles Estado de Israel y Gallo, tras un aviso del sistema
de emergencias 911 que alertaba sobre una persona que se encontraba cortando
cables del tendido eléctrico.
De igual manera, alrededor de las
05:00 horas, otro procedimiento tuvo lugar en calles Sánchez Bustamante y San
Francisco de Asís, donde personal policial demoró a un joven que presuntamente
habría intentado ingresar a un domicilio con aparentes intenciones delictivas,
tras su identificación, se constató que llevaba consigo un arma blanca
–cuchillo- sin poder justificar su portación.
Los demorados fueron trasladados
a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites del caso.