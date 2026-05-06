miércoles, 6 de mayo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la madrugada de hoy, efectivos policiales del comando de patrullas, llevaron adelante diferentes procedimientos, en el marco de tareas de prevención, que permitieron la demora de dos personas.

En uno de los hechos, ocurrido cerca de las 01:00 horas, personal policial demoró a un sujeto -mayor de edad- en inmediaciones de calles Estado de Israel y Gallo, tras un aviso del sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una persona que se encontraba cortando cables del tendido eléctrico.

De igual manera, alrededor de las 05:00 horas, otro procedimiento tuvo lugar en calles Sánchez Bustamante y San Francisco de Asís, donde personal policial demoró a un joven que presuntamente habría intentado ingresar a un domicilio con aparentes intenciones delictivas, tras su identificación, se constató que llevaba consigo un arma blanca –cuchillo- sin poder justificar su portación.

Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites del caso.