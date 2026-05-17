Varios demorados en distintos procedimientos

El primer procedimiento, fue
alrededor de las 01:00 horas, efectivos del G.R.I.M. IV demoraron a un joven,
de 22 años, en inmediaciones de calles Quinquela Martín y Leopoldo Marechal,
quien se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, generando
intranquilidad entre vecinos de la zona. El mismo no contaba con documentación
que acreditara identidad y registraba antecedentes policiales.
Posteriormente, cerca de las
02:00 horas, personal de la misma dependencia demoró a otro joven de 22 años,
en cercanías de calles Remedios de Escalada y Nariño, tras ser observado en
actitud sospechosa merodeando viviendas y vehículos estacionados. Al igual que
en el caso anterior, no poseía documentación y registraba antecedentes
policiales.
Finalmente, alrededor de las
08:00 horas, efectivos del G.R.I.M. V acudieron a un llamado del sistema de
emergencias 911 alertando sobre un sujeto que estaría ocasionando disturbios e
intentando agredir a personas en un kiosco ubicado por calle Río Miriñay y Los
Calchaquíes. Tras un rastrillaje por la zona, los uniformados lograron demorar
al joven -mayor de edad-, quien tenía en su poder un elemento contundente
utilizado presuntamente para intimidar a transeúntes.
En todos los casos los demorados
y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales donde se
continuaron con las diligencias y trámites de rigor correspondientes.