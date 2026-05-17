domingo, 17 de mayo de 2026

Varios demorados en distintos procedimientos

En la madrugada y las primeras horas de hoy 17-05-26, en el marco de recorridas de prevención y seguridad, efectivos policiales de los grupos de respuesta inmediata motorizada -GRIM- realizaron diversos procedimientos, logrando la demora de varias personas.

El primer procedimiento, fue alrededor de las 01:00 horas, efectivos del G.R.I.M. IV demoraron a un joven, de 22 años, en inmediaciones de calles Quinquela Martín y Leopoldo Marechal, quien se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad entre vecinos de la zona. El mismo no contaba con documentación que acreditara identidad y registraba antecedentes policiales.

Posteriormente, cerca de las 02:00 horas, personal de la misma dependencia demoró a otro joven de 22 años, en cercanías de calles Remedios de Escalada y Nariño, tras ser observado en actitud sospechosa merodeando viviendas y vehículos estacionados. Al igual que en el caso anterior, no poseía documentación y registraba antecedentes policiales.

Finalmente, alrededor de las 08:00 horas, efectivos del G.R.I.M. V acudieron a un llamado del sistema de emergencias 911 alertando sobre un sujeto que estaría ocasionando disturbios e intentando agredir a personas en un kiosco ubicado por calle Río Miriñay y Los Calchaquíes. Tras un rastrillaje por la zona, los uniformados lograron demorar al joven -mayor de edad-, quien tenía en su poder un elemento contundente utilizado presuntamente para intimidar a transeúntes.

En todos los casos los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales donde se continuaron con las diligencias y trámites de rigor correspondientes.