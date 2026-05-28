Varios demorados y elementos secuestrados en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 23:30 horas,
cuando personal de Motoristas y del G.R.I.M. III demoraron en inmediaciones de
calle Junín y Catamarca a un joven, de 20 años, luego de un alerta emitida por
el SIS 911 sobre una persona merodeando en la zona céntrica. El mismo no pudo
justificar su presencia en el lugar.
En otro procedimiento concretado alrededor de las 01:30 horas, efectivos
de la patrulla motorizada demoraron a un hombre en situación de calle, quien se
encontraba merodeando por inmediaciones de Junín y Catamarca sin poder
justificar su permanencia en el lugar.
Por otra parte, efectivos del G.R.I.M. III demoraron cerca de las 04:30
horas a un hombre de 35 años, quien se encontraba observando vehículos
estacionados en inmediaciones de Alvear y Brasil. Haciendo mención que hallaron
entre sus prendas varios cables cuya procedencia no pudo justificar.
Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites que corresponden.