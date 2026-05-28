jueves, 28 de mayo de 2026

Varios demorados y elementos secuestrados en distintos procedimientos

Durante la jornada de ayer y madrugada de hoy 28-05-26, efectivos policiales del GRIM, y comando de patrullas, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas y secuestraron algunos elementos.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 23:30 horas, cuando personal de Motoristas y del G.R.I.M. III demoraron en inmediaciones de calle Junín y Catamarca a un joven, de 20 años, luego de un alerta emitida por el SIS 911 sobre una persona merodeando en la zona céntrica. El mismo no pudo justificar su presencia en el lugar.

En otro procedimiento concretado alrededor de las 01:30 horas, efectivos de la patrulla motorizada demoraron a un hombre en situación de calle, quien se encontraba merodeando por inmediaciones de Junín y Catamarca sin poder justificar su permanencia en el lugar.

Por otra parte, efectivos del G.R.I.M. III demoraron cerca de las 04:30 horas a un hombre de 35 años, quien se encontraba observando vehículos estacionados en inmediaciones de Alvear y Brasil. Haciendo mención que hallaron entre sus prendas varios cables cuya procedencia no pudo justificar.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites que corresponden.