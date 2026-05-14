Varios demorados y motos secuestradas en operativos de contralor

Primeramente, se llevó adelante
un operativo de control vehicular y de personas, desarrollándose en horas de la
noche, de manera fija y móvil, con recorridas por avenida Ayacucho, avenida
Raúl Alfonsín y Ruta Nacional Nº12. Como resultado del procedimiento, se
procedió al secuestro preventivo de una motocicleta –marca Honda modelo CB190-,
debido a la falta de documentaciones y condiciones reglamentarias para
circular. Asimismo, fue demorado un ciudadano a bordo de una motocicleta –marca
Honda Cg titan- que circulaba realizando maniobras peligrosas en la vía pública
y sin casco reglamentario, siendo trasladado a la dependencia policial
correspondiente.
Por otra parte, efectivos
policiales alrededor de las 00.30 horas, demoraron a un hombre –mayor de edad-
en inmediaciones de calle Catamarca e Hipólito Irigoyen, quien se encontraba
observando domicilios y vehículos estacionados en actitud sospechosa.
Asimismo, en otro procedimiento
realizado sobre avenida Costanera entre calles Tucumán y San Luis, personal
policial demoró a un hombre que no pudo acreditar su identidad ni justificar su
presencia en el lugar, procediéndose a su traslado preventivo para averiguación
de antecedentes y medios de vida.
Finalmente, durante recorridas
preventivas efectuadas por personal de la patrulla motorizada, en inmediaciones
de calles Virasoro y México, demoraron a un ciudadano de 23 años de edad, que
merodeaba observando domicilios y automóviles estacionados, ocasionando
intranquilidad entre vecinos de la zona. Tras la verificación de sus datos
personales, se constató que el mismo registraba antecedentes judiciales y un
pedido activo de detención requerido por la autoridad judicial competente.
En todos los casos, las personas
demoradas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades
jurisdiccionales correspondientes y trasladados a las comisarías
jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de cada caso.