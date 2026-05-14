jueves, 14 de mayo de 2026

Varios demorados y motos secuestradas en operativos de contralor

En la jornada de ayer 13-05-26 y madrugada de hoy, en el marco de los distintos operativos preventivos desplegados por efectivos del Comando de patrullas, realizaron distintos procedimientos, los que arrojaron la demora de varias personas, uno de ellos con pedido de captura, así mismo procedieron al secuestro de motocicletas.

Primeramente, se llevó adelante un operativo de control vehicular y de personas, desarrollándose en horas de la noche, de manera fija y móvil, con recorridas por avenida Ayacucho, avenida Raúl Alfonsín y Ruta Nacional Nº12. Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta –marca Honda modelo CB190-, debido a la falta de documentaciones y condiciones reglamentarias para circular. Asimismo, fue demorado un ciudadano a bordo de una motocicleta –marca Honda Cg titan- que circulaba realizando maniobras peligrosas en la vía pública y sin casco reglamentario, siendo trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Por otra parte, efectivos policiales alrededor de las 00.30 horas, demoraron a un hombre –mayor de edad- en inmediaciones de calle Catamarca e Hipólito Irigoyen, quien se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados en actitud sospechosa.

Asimismo, en otro procedimiento realizado sobre avenida Costanera entre calles Tucumán y San Luis, personal policial demoró a un hombre que no pudo acreditar su identidad ni justificar su presencia en el lugar, procediéndose a su traslado preventivo para averiguación de antecedentes y medios de vida.

Finalmente, durante recorridas preventivas efectuadas por personal de la patrulla motorizada, en inmediaciones de calles Virasoro y México, demoraron a un ciudadano de 23 años de edad, que merodeaba observando domicilios y automóviles estacionados, ocasionando intranquilidad entre vecinos de la zona. Tras la verificación de sus datos personales, se constató que el mismo registraba antecedentes judiciales y un pedido activo de detención requerido por la autoridad judicial competente.

En todos los casos, las personas demoradas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades jurisdiccionales correspondientes y trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de cada caso.