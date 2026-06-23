Allanamiento en Loreto: La Policía secuestró más de 900 gramos de marihuana, hay un demorado

Durante el diligenciamiento del
oficio judicial, un hombre de 46 años intentó deshacerse de elementos,
arrojándolos sobre el techo de la vivienda y posteriormente opuso resistencia
al accionar policial, agrediendo al personal interviniente, por lo que fue
reducido y aprehendido, iniciándose además actuaciones por supuesto atentado y
resistencia a la autoridad y amenazas.
Continuando con la inspección del
inmueble, los uniformados hallaron varios envoltorios que contenían una
sustancia vegetal compatible con marihuana, una balanza de precisión, alrededor
de 141 boquillas utilizadas para el armado de cigarrillos artesanales y una
pistola de aire comprimido.
En ese marco, se solicitó la
colaboración de personal idóneo para el correspondiente test, el cual arrojó
resultado positivo para marihuana, de un peso total aproximado de 925 gramos,
distribuidos en varios envoltorios.
Por disposición de la Fiscalía
interviniente se iniciaron actuaciones por presunta infracción a la Ley
Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, mientras que el aprehendido junto a lo
secuestrado quedaron alojado a disposición de la Justicia.