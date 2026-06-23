martes, 23 de junio de 2026

Allanamiento en Loreto: La Policía secuestró más de 900 gramos de marihuana, hay un demorado

En horas de la mañana del domingo 21-06-26, efectivos policiales de la Comisaria de distrito Loreto en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda de esa localidad en el marco de una investigación por supuestas amenazas con arma de fuego.

Durante el diligenciamiento del oficio judicial, un hombre de 46 años intentó deshacerse de elementos, arrojándolos sobre el techo de la vivienda y posteriormente opuso resistencia al accionar policial, agrediendo al personal interviniente, por lo que fue reducido y aprehendido, iniciándose además actuaciones por supuesto atentado y resistencia a la autoridad y amenazas.

Continuando con la inspección del inmueble, los uniformados hallaron varios envoltorios que contenían una sustancia vegetal compatible con marihuana, una balanza de precisión, alrededor de 141 boquillas utilizadas para el armado de cigarrillos artesanales y una pistola de aire comprimido.

En ese marco, se solicitó la colaboración de personal idóneo para el correspondiente test, el cual arrojó resultado positivo para marihuana, de un peso total aproximado de 925 gramos, distribuidos en varios envoltorios.

Por disposición de la Fiscalía interviniente se iniciaron actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, mientras que el aprehendido junto a lo secuestrado quedaron alojado a disposición de la Justicia.