Allanamientos en Mercedes: Demoran a un hombre, secuestran dinero y elementos de dudosa procedencia

Según la información obtenida por
los uniformados, los distintos hechos delictivos fueron perpetrados por una
persona de identidad desconocida, quien aparentemente utilizaba datos
personales de otras personas para realizar compras y préstamos bancarios, concretando
presuntas estafas.
En este contexto y tras realizar
amplias labores de investigación, se solicitó la colaboración de la Dirección
de Delitos Complejos e Informáticos, quienes diligenciaron dos ordenes de
allanamiento en un domicilio ubicado por calle Vargas Gómez a la altura 1.800
aproximadamente, donde procedieron al secuestro de cinco teléfonos celulares,
cuatro posnet, tarjetas de billeteras virtuales, tarjetas de débitos bancarias,
una CPU, dos monitores, teclado inalámbrico, mouse, notebook, tarjetas de
memoria, pendrives, discos externos sólidos, auriculares, placas de memoria los
cuales estarían presuntamente vinculados a los hechos, además, hallaron una
heladera -marca gafa-, una Impresora – marca pantum-, un parlante -marca JBL -,
una fuente de poder -marca SUGON- , una pistola de calor -marca proskit- , una
cocina – marca escorial master classic-, tres joysticks -marca sony y Xbox- de
color blanco, un split -marca BGH INVERTER-, un ventilador de pie, un juego de
utensilios -marca tramontina-, dos auriculares, una bífera -marca essen-, un
soplador -marca volher-, un tester -marca FNIRSI-, un velador led -marca
INTERELEC-, un sillón gamer -marca CORSAIR-, un soldador de estaño -marca
zurich-, una pinza grimpeadora -marca bremen-, una bandeja -marca AUDIO
TECHNICA-, una ampolla de pasta térmica, una pinza de precisión -marca proskit-
y dos extractores de estaño, los cuales se presume que habrían sido adquiridos
producto de los ilícitos perpetrados, por lo que, todo fue secuestrado bajo las
formalidades legales.
En el lugar se procedió a la detención de un hombre de 29 años de edad, sindicado como presunto autor del hecho, el cual fue trasladado junto a todo lo secuestrado a la citada dirección, siendo posteriormente puesto a disposición de las autoridades de la Ciudad de Mercedes.