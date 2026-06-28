domingo, 28 de junio de 2026

Allanamientos en Mercedes: Demoran a un hombre, secuestran dinero y elementos de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos, en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones con asiento en la localidad de Mercedes y en el marco de diferentes causas judiciales en curso, diligenciaron dos órdenes de allanamientos en esta ciudad, donde detuvieron a un hombre presuntamente vinculado al hecho y secuestraron un importante número de cosas.

Según la información obtenida por los uniformados, los distintos hechos delictivos fueron perpetrados por una persona de identidad desconocida, quien aparentemente utilizaba datos personales de otras personas para realizar compras y préstamos bancarios, concretando presuntas estafas.

En este contexto y tras realizar amplias labores de investigación, se solicitó la colaboración de la Dirección de Delitos Complejos e Informáticos, quienes diligenciaron dos ordenes de allanamiento en un domicilio ubicado por calle Vargas Gómez a la altura 1.800 aproximadamente, donde procedieron al secuestro de cinco teléfonos celulares, cuatro posnet, tarjetas de billeteras virtuales, tarjetas de débitos bancarias, una CPU, dos monitores, teclado inalámbrico, mouse, notebook, tarjetas de memoria, pendrives, discos externos sólidos, auriculares, placas de memoria los cuales estarían presuntamente vinculados a los hechos, además, hallaron una heladera -marca gafa-, una Impresora – marca pantum-, un parlante -marca JBL -, una fuente de poder -marca SUGON- , una pistola de calor -marca proskit- , una cocina – marca escorial master classic-, tres joysticks -marca sony y Xbox- de color blanco, un split -marca BGH INVERTER-, un ventilador de pie, un juego de utensilios -marca tramontina-, dos auriculares, una bífera -marca essen-, un soplador -marca volher-, un tester -marca FNIRSI-, un velador led -marca INTERELEC-, un sillón gamer -marca CORSAIR-, un soldador de estaño -marca zurich-, una pinza grimpeadora -marca bremen-, una bandeja -marca AUDIO TECHNICA-, una ampolla de pasta térmica, una pinza de precisión -marca proskit- y dos extractores de estaño, los cuales se presume que habrían sido adquiridos producto de los ilícitos perpetrados, por lo que, todo fue secuestrado bajo las formalidades legales.

En el lugar se procedió a la detención de un hombre de 29 años de edad, sindicado como presunto autor del hecho, el cual fue trasladado junto a todo lo secuestrado a la citada dirección, siendo posteriormente puesto a disposición de las autoridades de la Ciudad de Mercedes.