Allanamientos en Paraje Laurel: Secuestraron siete armas de fuego y cortes de carne vacuna

En este contexto, con la
intervención de la Unidad Fiscal en turno se iniciaron actuaciones judiciales
por -supuesto abigeato-, realizaron una amplia labor investigativa, lo que
permitió el diligenciamiento de tres órdenes de allanamiento en viviendas ubicadas
en el citado paraje, donde durante los procedimientos hallaron siete armas de
fuego —cuatro revólveres, dos carabinas calibre .22 y una escopeta calibre
.16—, cartuchos de distintos calibres, cuchillos, un hacha, restos de cuero y
cortes cárnicos vacunos, los cuales infringían las medidas sanitarias
establecidas encontrándose no aptas para el consumo humano, siendo todo
secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.