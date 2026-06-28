domingo, 28 de junio de 2026

Allanamientos en Paraje Laurel: Secuestraron siete armas de fuego y cortes de carne vacuna

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque luego de tomar conocimiento de un ilícito ocurrido en el Paraje Laurel, donde personas de identidad desconocida habrían faenado clandestinamente a un animal vacuno – toro -, dejando en el lugar restos del mismo.

En este contexto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno se iniciaron actuaciones judiciales por -supuesto abigeato-, realizaron una amplia labor investigativa, lo que permitió el diligenciamiento de tres órdenes de allanamiento en viviendas ubicadas en el citado paraje, donde durante los procedimientos hallaron siete armas de fuego —cuatro revólveres, dos carabinas calibre .22 y una escopeta calibre .16—, cartuchos de distintos calibres, cuchillos, un hacha, restos de cuero y cortes cárnicos vacunos, los cuales infringían las medidas sanitarias establecidas encontrándose no aptas para el consumo humano, siendo todo secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.