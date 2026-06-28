Allanamientos en Santa Lucía: Secuestran dinero, marihuana y cocaína, hay cuatro personas demoradas

La orden judicial fue
diligenciada en una vivienda de la citada localidad, donde hallaron tres
motocicletas, un chaleco antibalas, cuatro radios Handy, una balanza de
precisión, una baliza imantada, dinero en efectivo – pesos argentinos y moneda
extrajera-, tres teléfonos celulares, siete plantas de origen vegetal y dosis
de sustancia blanquecina, los cuales, tras los correspondientes test
orientativos, arrojaron resultados positivos para marihuana y cocaína, además,
cuatro personas mayores de edad fueron detenidas.
Las personas detenidas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites del caso.