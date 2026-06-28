domingo, 28 de junio de 2026

Allanamientos en Santa Lucía: Secuestran dinero, marihuana y cocaína, hay cuatro personas demoradas

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Santa Lucía en el marco de una causa que se investiga por narcomenudeo y en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron varias cosas y detuvieron a cuatro personas que estarían presuntamente vinculadas al hecho.

La orden judicial fue diligenciada en una vivienda de la citada localidad, donde hallaron tres motocicletas, un chaleco antibalas, cuatro radios Handy, una balanza de precisión, una baliza imantada, dinero en efectivo – pesos argentinos y moneda extrajera-, tres teléfonos celulares, siete plantas de origen vegetal y dosis de sustancia blanquecina, los cuales, tras los correspondientes test orientativos, arrojaron resultados positivos para marihuana y cocaína, además, cuatro personas mayores de edad fueron detenidas.

Las personas detenidas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites del caso.