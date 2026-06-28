Allanamientos en Yapeyú: Secuestran herramientas y armas de fuego, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Yapeyú en el marco de una causa judicial que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal de investigaciones, diligenciaron dos órdenes de allanamiento donde secuestraron varias cosas de interés a la presente y demoraron al presunto autor del hecho.
Los distintos mandatos judiciales
fueron diligenciados en viviendas de la citada localidad, donde bajo las
formalidades legales procedieron al secuestro de una escopeta calibre .16, una
pistola – marca Bersa, calibre .22- y herramientas varias, como ser pinzas,
tenazas, tijeras de poda, 33 metros de rollo de alambre galvanizado, entre
otras cosas, además, a la demora de un hombre mayor de edad, los cuales
presuntamente guardarían relación al hecho que se investiga.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.