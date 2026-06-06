Alvear: Demoran a dos personas vinculadas a estafas reiteradas

En la jornada de ayer 05-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 2º de Alvear junto a los efectivos de la Comisaria Distrito 1º de Paso de los Libres en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a distintos hechos delictivos que se investigan por – supuesta Estafa-, tras una eficaz tarea de investigación realizado de manera conjunta, lograron detener a dos personas y secuestrar varias cosas que presuntamente guardarían relación con los hechos.
Según la información obtenida por
los efectivos, los hechos delictivos fueron llevados a cabo en varios
domicilios de la localidad de Alvear, donde personas de identidad desconocida
se presentaban en distintas viviendas aparentemente en representación de
instituciones provinciales y nacionales, solicitando de esta manera,
información y documentación personal de las víctimas, las cuales fueran
presuntamente serían las utilizadas posteriormente para gestionar créditos
bancarios personales.
De esta manera, los citados
efectivos realizaron un amplio trabajo investigativo de manera conjunta y
coordinada con distintas dependencias aledañas, lo que los llevo hasta la
ciudad de Paso de los Libres, donde diligenciaron dos órdenes de allanamientos,
en domicilios ubicados por calles Estaban Alisio al 1300 y Rivadavia al 1500
aproximadamente, los cuales, como resultado se procedió bajo las formalidades
legales al secuestro de una notebook – marca RCA-, una Tablet – marca C-Idea-,
tres teléfonos celulares – marca Samsung, IPhone y Motorola- y un vehículo
automotor – marca Fiat Palio-, los cuales presuntamente guardarían relación con
los hechos, además, una mujer y un hombre – mayores de edad- fueron detenidos.
Los detenidos junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.