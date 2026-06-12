Alvear: Demoraron a un hombre y secuestraron una camioneta que transportaba carne vacuna sin la documentación correspondiente

El operativo se concretó durante
una recorrida preventiva realizada por personal policial, quienes identificaron
una camioneta -marca Chevrolet S10- con tres ocupantes. Al inspeccionar la
carga transportada en la caja del vehículo, los uniformados constataron la
presencia de un freezer que contenía una importante cantidad de carne vacuna
congelada.
Consultado sobre la procedencia
de los productos, el conductor manifestó que se trataba de animales de su
propiedad faenados en un establecimiento rural familiar. No obstante, al
verificarse la situación se detectaron irregularidades en la acreditación y
documentación correspondiente para el transporte y procedencia de la carne.
Ante esta circunstancia, se dio
intervención al Fiscal Rural de Santo Tomé, quien dispuso el inicio de
actuaciones judiciales de oficio por presunta infracción al artículo 206 del
Código Penal Argentino. Asimismo, se procedió a la demora del conductor, al
secuestro preventivo de la camioneta y del freezer con la totalidad de la carga
cárnica, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los
tramites que corresponden.