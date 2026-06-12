viernes, 12 de junio de 2026

Alvear: Demoraron a un hombre y secuestraron una camioneta que transportaba carne vacuna sin la documentación correspondiente

En horas del mediodía de ayer 11-06-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear llevaron adelante un procedimiento sobre Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 635, donde demoraron a un hombre y secuestraron una camioneta que transportaba un freezer con cortes de carne vacuna sin la documentación sanitaria exigida.

El operativo se concretó durante una recorrida preventiva realizada por personal policial, quienes identificaron una camioneta -marca Chevrolet S10- con tres ocupantes. Al inspeccionar la carga transportada en la caja del vehículo, los uniformados constataron la presencia de un freezer que contenía una importante cantidad de carne vacuna congelada.

Consultado sobre la procedencia de los productos, el conductor manifestó que se trataba de animales de su propiedad faenados en un establecimiento rural familiar. No obstante, al verificarse la situación se detectaron irregularidades en la acreditación y documentación correspondiente para el transporte y procedencia de la carne.

Ante esta circunstancia, se dio intervención al Fiscal Rural de Santo Tomé, quien dispuso el inicio de actuaciones judiciales de oficio por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino. Asimismo, se procedió a la demora del conductor, al secuestro preventivo de la camioneta y del freezer con la totalidad de la carga cárnica, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.