Alvear: Desbaratan una banda dedicada a estafas y concretan la detención de su tercera integrante

El procedimiento fue llevado a
cabo tras un trabajo conjunto y coordinado, siguiendo la línea de
investigación, lo cual permitió identificar y detener a una mujer de 31 años de
edad, sindicada como integrante de una banda, quien presuntamente se hacía pasar
por representante de organismos públicos para engañar a sus víctimas en la
modalidad de estafa.
La detención se produjo tras una
serie de tareas y diligencias judiciales que incluyeron órdenes de
allanamiento. Según la pesquisa, la mujer sería la tercera integrante
identificada de la presunta banda delictiva, logrando de esta manera el
esclarecimiento de estos hechos.
La aprehendida fue trasladada a
Santo Tomé, donde quedo a disposición de la autoridad judicial interviniente,
mientras continúan las actuaciones para el total esclarecimiento de la causa.