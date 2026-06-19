viernes, 19 de junio de 2026

Alvear: Desbaratan una banda dedicada a estafas y concretan la detención de su tercera integrante

En la jornada de ayer 18-06-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Segunda de Alvear y Primera de Santo Tomé, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, concretaron la aprehensión de una mujer acusada de integrar una organización dedicada a cometer estafas en diversas localidades de la provincia.

El procedimiento fue llevado a cabo tras un trabajo conjunto y coordinado, siguiendo la línea de investigación, lo cual permitió identificar y detener a una mujer de 31 años de edad, sindicada como integrante de una banda, quien presuntamente se hacía pasar por representante de organismos públicos para engañar a sus víctimas en la modalidad de estafa.

La detención se produjo tras una serie de tareas y diligencias judiciales que incluyeron órdenes de allanamiento. Según la pesquisa, la mujer sería la tercera integrante identificada de la presunta banda delictiva, logrando de esta manera el esclarecimiento de estos hechos.

La aprehendida fue trasladada a Santo Tomé, donde quedo a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las actuaciones para el total esclarecimiento de la causa.