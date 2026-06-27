Alvear: Recuperan una bicicleta robada, hay un demorado

En la jornada de ayer 26-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Alvear junto a sus pares de la Brigada de Investigaciones, en el marco de una causa judicial que se investiga en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, tras realizar diversas labores de investigación, recuperaron una bicicleta y demoraron al presunto autor del hecho.
El procedimiento se concreto
luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de
una bicicleta – marca Fire Bird-, por lo que, tras el análisis de las cámaras
de seguridad y distintas diligencias investigativas, lograron hallar el rodado
abandonado en un baldío de la citada localidad, además, continuando con la
línea investigativa, se logró la identificación y posterior demora de un hombre
mayor de edad, quien, presuntamente estaría vinculado al hecho.
El demorado junto al rodado
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.