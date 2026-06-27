sábado, 27 de junio de 2026

Alvear: Recuperan una bicicleta robada, hay un demorado

En la jornada de ayer 26-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Alvear junto a sus pares de la Brigada de Investigaciones, en el marco de una causa judicial que se investiga en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, tras realizar diversas labores de investigación, recuperaron una bicicleta y demoraron al presunto autor del hecho.

El procedimiento se concreto luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de una bicicleta – marca Fire Bird-, por lo que, tras el análisis de las cámaras de seguridad y distintas diligencias investigativas, lograron hallar el rodado abandonado en un baldío de la citada localidad, además, continuando con la línea investigativa, se logró la identificación y posterior demora de un hombre mayor de edad, quien, presuntamente estaría vinculado al hecho. 

El demorado junto al rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.