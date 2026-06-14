Alvear: Una mujer fue detenida por estar relacionada a una causa por supuesta estafa

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito 2da de Alvear en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a una causa -supuesta estafa- donde un grupo de personas se hacían pasar por personal de organismos descentralizados y por el cual en la jornada de ayer 13-06-26 en forma conjunta con la Brigada de Investigación de la Unidad Regional IV, GRIM y K-9, diligenciaron en la ciudad de Paso de los Libres dos órdenes de allanamientos.
En la oportunidad, los
mencionados efectivos lograron la detención de una mujer mayor de edad y el
secuestro preventivo de un total de cuatro teléfonos celulares que serían de
interés para la causa que se investiga.
Cabe señalar, que una banda ya
fue desarticulada días atrás, siendo esta mujer presunta integrante de la
misma, quien, junto a los elementos secuestrados fueron puestos a disposición
de la justicia y trasladados hasta la mencionada dependencia a fin de continuar
con las diligencias del caso.