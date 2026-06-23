Armado con un cuchillo provocaba disturbios y fue demorado por la Policía

En la madrugada del domingo 21-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, en momentos que se encontraban realizando tareas de prevención, demoraron a un hombre y secuestraron un arma blanca.
El procedimiento lo concretaron
alrededor de las 03:00, cuando personal policial que realizaba recorridas
observó a un sujeto promoviendo desorden en la vía pública, aparentemente bajo
los efectos del alcohol, por lo que procedieron a su identificación y demora,
tratándose de un hombre mayor de edad, quien además tenía entre sus prendas un
cuchillo -tipo serrucho, de aproximadamente 20 centímetros-, por lo que se
procedió a el secuestro de dicho elementos bajo las formalidades legales
correspondientes.
El demorado junto a lo secuestrado fue trasladado a la dependencia policial, donde continúan con los trámites de rigor.