martes, 23 de junio de 2026

Armado con un cuchillo provocaba disturbios y fue demorado por la Policía

En la madrugada del domingo 21-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, en momentos que se encontraban realizando tareas de prevención, demoraron a un hombre y secuestraron un arma blanca.

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 03:00, cuando personal policial que realizaba recorridas observó a un sujeto promoviendo desorden en la vía pública, aparentemente bajo los efectos del alcohol, por lo que procedieron a su identificación y demora, tratándose de un hombre mayor de edad, quien además tenía entre sus prendas un cuchillo -tipo serrucho, de aproximadamente 20 centímetros-, por lo que se procedió a el secuestro de dicho elementos bajo las formalidades legales correspondientes.

El demorado junto a lo secuestrado fue trasladado a la dependencia policial, donde continúan con los trámites de rigor.