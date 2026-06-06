sábado, 6 de junio de 2026

Bella Vista: En operativo en conjunto secuestran carne faenada clandestinamente

En la noche de ayer 05-06-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista junto al personal de la Prefectura Naval Argentina, tras secuestrar carne vacuna aparentemente recién faenada y otros elementos, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno iniciaron actuaciones judiciales por supuesto abigeato.

El procedimiento se concreto cuando los efectivos de la Prefectura Naval Argentina se encontraban realizando sus tareas especificas sobre las costas del Río Paraná a la altura de la calle Fígaro de la citada ciudad, circunstancias en que observaron a varias personas desplazándose a caballo, llevando consigo bolsas de gran tamaño, por lo que, al notar la presencia de los uniformados, abandonaron en el lugar las cosas y huyeron rápidamente.

En este contexto, se solicitó la colaboración de los efectivos policiales, quienes llegaron al lugar y procedieron al secuestro de dos bolsas, las cuales contenían cortes de carne vacuna, una balanza, una piola, entre otras cosas, los cuales se presume que fueron utilizados para cometer un ilícito.

Al respecto y con la intervención de las autoridades judiciales correspondientes, lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con los tramites de rigor.