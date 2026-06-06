Bella Vista: En operativo en conjunto secuestran carne faenada clandestinamente

El procedimiento se concreto
cuando los efectivos de la Prefectura Naval Argentina se encontraban realizando
sus tareas especificas sobre las costas del Río Paraná a la altura de la calle
Fígaro de la citada ciudad, circunstancias en que observaron a varias personas
desplazándose a caballo, llevando consigo bolsas de gran tamaño, por lo que, al
notar la presencia de los uniformados, abandonaron en el lugar las cosas y
huyeron rápidamente.
En este contexto, se solicitó la
colaboración de los efectivos policiales, quienes llegaron al lugar y
procedieron al secuestro de dos bolsas, las cuales contenían cortes de carne
vacuna, una balanza, una piola, entre otras cosas, los cuales se presume que
fueron utilizados para cometer un ilícito.
Al respecto y con la intervención
de las autoridades judiciales correspondientes, lo secuestrado fue trasladado a
la citada dependencia donde se continuaron con los tramites de rigor.