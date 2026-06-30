martes, 30 de junio de 2026

Búscan intensamente a la joven que se arrojó al río Paraná

En relación con la imagen difundida en redes sociales sobre la desaparición de una joven de 19 años oriunda de Monte Caseros, la cual se viralizó ampliamente durante las últimas horas, la Policía de Corrientes informa que tomó conocimiento del hecho a través del Sistema Integral de Seguridad 911, donde se reportó que, en horas de la noche del pasado jueves 25 de junio, una mujer se habría arrojado a las aguas del río Paraná desde el Puente General Manuel Belgrano.

A partir de dicha información, se iniciaron de oficio las actuaciones por desaparición de persona, con intervención de las autoridades judiciales competentes.

En el marco de la investigación, se procedió al análisis de las secuencias fílmicas registradas por las cámaras de seguridad del puente, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente.

En este contexto, los padres de la joven lograron reconocerla a través de las secuencias fílmicas, como así también el reconocimiento de prendas de vestir que serían compatibles con las utilizadas por la misma.

Ante esta situación, personal de la Policía de Corrientes continúa llevando adelante un intenso operativo de búsqueda en las aguas del río Paraná, en forma coordinada con la Prefectura Naval Argentina, mientras prosiguen las tareas investigativas y de rigor por parte de la Comisaría Segunda Urbana, bajo la supervisión de la autoridad judicial interviniente.