Búscan intensamente a la joven que se arrojó al río Paraná

En relación con la imagen
difundida en redes sociales sobre la desaparición de una joven de 19 años
oriunda de Monte Caseros, la cual se viralizó ampliamente durante las últimas
horas, la Policía de Corrientes informa que tomó conocimiento del hecho a través
del Sistema Integral de Seguridad 911, donde se reportó que, en horas de la
noche del pasado jueves 25 de junio, una mujer se habría arrojado a las aguas
del río Paraná desde el Puente General Manuel Belgrano.
A partir de dicha información, se
iniciaron de oficio las actuaciones por desaparición de persona, con
intervención de las autoridades judiciales competentes.
En el marco de la investigación,
se procedió al análisis de las secuencias fílmicas registradas por las cámaras
de seguridad del puente, las cuales fueron puestas a disposición de la
autoridad fiscal interviniente.
En este contexto, los padres de
la joven lograron reconocerla a través de las secuencias fílmicas, como así
también el reconocimiento de prendas de vestir que serían compatibles con las
utilizadas por la misma.
Ante esta situación, personal de la Policía de Corrientes continúa llevando adelante un intenso operativo de búsqueda en las aguas del río Paraná, en forma coordinada con la Prefectura Naval Argentina, mientras prosiguen las tareas investigativas y de rigor por parte de la Comisaría Segunda Urbana, bajo la supervisión de la autoridad judicial interviniente.