jueves, 4 de junio de 2026

Caá Catí: Demoran a un hombre por abigeato

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Caa Catí, en colaboración con la Unidad Fiscal en turno, en el marco de tareas investigativas en relación a un supuesto abigeato, lograron la demora de un hombre y el secuestro de varios elementos relacionados con el hecho que se investiga.

Las diversas diligencias realizadas en relación a un hecho ocurrido en un establecimiento rural ubicado en Paraje Timbó Corá de General Paz, llevo a los policías concretar simultáneos allanamientos en distintos inmuebles, donde se procedieron al secuestro de importantes elementos de interés para la causa, entre ellos carne vacuna, restos óseos, herramientas utilizadas para la faena, caravanas identificatorias de ganado, un freezer, un retazo de cuero y un vehículo presuntamente empleado para la comisión del delito, asimismo procedieron a la demora de un hombre mayor de edad, sindicado como presunto autor del hecho.

El hombre junto a los elementos secuestrados fue puestos a disposición de la Justicia, siendo trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.