Caá Catí: Demoran a un hombre por abigeato

Las diversas diligencias realizadas en relación
a un hecho ocurrido en un establecimiento rural ubicado en Paraje Timbó Corá de
General Paz, llevo a los policías concretar simultáneos allanamientos en
distintos inmuebles, donde se procedieron al secuestro de importantes elementos
de interés para la causa, entre ellos carne vacuna, restos óseos, herramientas
utilizadas para la faena, caravanas identificatorias de ganado, un freezer, un
retazo de cuero y un vehículo presuntamente empleado para la comisión del
delito, asimismo procedieron a la demora de un hombre mayor de edad, sindicado
como presunto autor del hecho.
El hombre junto a los elementos secuestrados fue puestos a disposición de la Justicia, siendo trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.