Cadetes de la Escuela de Policía encontraron una mochila en Plaza Vera y buscan a su dueño

La Policía de Corrientes informa
que, en el marco de las labores de práctica profesionalizante que realizan los
cadetes de cuarto año de la División Escuela de Policía, fueron halladas
diversas pertenencias que se encontraban en una mochila abandonada en la vía
pública, por lo que se solicita la colaboración de la comunidad para dar con su
legítimo propietario/a.
El hallazgo se produjo cuando los
cadetes regresaban de prestar servicio en la zona del microcentro. En
inmediaciones de la Plaza Vera, ubicada en la intersección de calles Junín y
San Juan, dos menores de edad hicieron entrega de una mochila de color gris
claro, manifestando únicamente que la habían encontrado en el lugar.
Al verificarse su contenido, se
constató que en su interior había un guardapolvo blanco, cuadernillos y
fotocopias de material de estudio, una cartuchera con útiles escolares, un
estuche para anteojos, un inflador, un cargador con su respectivo cable USB y
un sobre que contenía una importante suma en efectivo, todo lo cual fue
debidamente inventariado y resguardado mediante las actuaciones administrativas
correspondientes.
En este sentido, la Policía de Corrientes solicita a la persona que acredite ser propietaria de estas pertenencias que se comunique al teléfono 4423427, al 3794-950983 o se acerque al Complejo de Formación Policial, ubicado en Santa Catalina, donde, previa acreditación fehaciente de propiedad, se procederá a la restitución de los elementos.