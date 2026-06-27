sábado, 27 de junio de 2026

Choque entre un camión y un colectivo dejó un pasajero muerto en el cruce de las rutas 12 y 123

En la madrugada de hoy 27-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito 9 de Julio tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en la intersección de la Ruta Nacional Nº 12 y Ruta Provincial Nº 123, el cual, dejó como saldo una persona fallecida.

Según la información inicial obtenida, el siniestro se habría registrado pasadas las 02:00 horas, en el cual por causas y circunstancias que se investigan, un camión -marca Mercedes Benz- conducido por un hombre mayor de edad y un colectivo de larga distancia guiado por un hombre mayor de edad, el cual llevaba alrededor de 22 pasajeros, habrían colisionado, siendo rápidamente auxiliados y constatando en el lugar el deceso de un hombre de 43 años de edad quien iba como pasajero.

En el lugar se realizaron las correspondientes diligencias con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los trámites de rigor.