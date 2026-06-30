Continúa la búsqueda de la joven que se arrojó al rio Paraná

COMUNICADO OFICIAL
En ese marco, las tareas de búsqueda fueron ampliadas hasta la ciudad de Esquina, donde efectivos policiales llevan adelante rastrillajes terrestres sobre la vera del río Paraná, en simultáneo con los operativos que continúan desarrollándose en las aguas del citado río.
Cabe señalar que la intervención policial se inició luego de que, a través del Sistema Integral de Seguridad (SIS) 911, se tomara conocimiento de que, en horas de la noche del pasado jueves 25 de junio, una mujer se habría arrojado a las aguas del río Paraná desde el Puente General Manuel Belgrano.
A partir de dicha información, se iniciaron de oficio actuaciones por desaparición de persona, con intervención de la autoridad judicial competente.
En el marco de la investigación, se analizaron las secuencias fílmicas registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el puente, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía interviniente. Asimismo, los padres de la joven lograron reconocerla a través de las imágenes obtenidas e identificaron prendas de vestir que serían compatibles con las utilizadas por ella al momento del hecho.
La Comisaría Segunda Urbana continúa con las actuaciones investigativas y diligencias de rigor, mientras prosigue el amplio operativo de búsqueda coordinado entre las distintas fuerzas intervinientes, con el objetivo de localizar a la joven y esclarecer las circunstancias del hecho.