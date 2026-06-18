jueves, 18 de junio de 2026

Cuatro personas fueron demoradas en distintos procedimientos

Efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en la mañana de hoy 18-06-26, en momentos que realizaban tareas de prevención concretaron procedimientos que culminaron con la demora de cuatro personas por diferentes circunstancias.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo en inmediaciones de avenida El Maestro y Nahuel Huapi, donde personal policial que realizaba recorridas preventivas identifico a dos hombres mayores de edad, que se hallaban merodeando la zona, observando vehículos y domicilios y ocasionando molestias a los transeúntes, quienes no pudieron justificar su permanencia en el lugar, por lo que fueron demorados.

Posteriormente, tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Emergencias 911 sobre la presencia de un sujeto causando disturbios en la vía publica en la intersección de Avenida Cuarto Centenario y calle Gato y Mancha, motivo por el cual se dirigieron al lugar donde procedieron a la demora de un hombre mayor de edad.

Finalmente, alrededor de las 09:30 horas, mientras efectuaban recorridas preventivas por calles Tierra del Fuego y Ciudad de Arequipa, los uniformados divisaron a un sujeto que observaba los domicilios y vehículos de la zona, por lo que procedieron a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre mayor de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar.

Los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con las diligencias de rigor.