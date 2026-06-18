Cuatro personas fueron demoradas en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos
se llevó a cabo en inmediaciones de avenida El Maestro y Nahuel Huapi, donde
personal policial que realizaba recorridas preventivas identifico a dos hombres
mayores de edad, que se hallaban merodeando la zona, observando vehículos y
domicilios y ocasionando molestias a los transeúntes, quienes no pudieron
justificar su permanencia en el lugar, por lo que fueron demorados.
Posteriormente, tras tomar
conocimiento a través del Sistema Integral de Emergencias 911 sobre la
presencia de un sujeto causando disturbios en la vía publica en la intersección
de Avenida Cuarto Centenario y calle Gato y Mancha, motivo por el cual se dirigieron
al lugar donde procedieron a la demora de un hombre mayor de edad.
Finalmente, alrededor de las
09:30 horas, mientras efectuaban recorridas preventivas por calles Tierra del
Fuego y Ciudad de Arequipa, los uniformados divisaron a un sujeto que observaba
los domicilios y vehículos de la zona, por lo que procedieron a su identificación
y posterior demora, tratándose de un hombre mayor de edad, quien no supo
justificar su presencia en el lugar.
Los demorados fueron trasladados
a las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con las diligencias de
rigor.