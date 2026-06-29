Curuzú Cuatiá: La Policía demoró a dos personas y secuestró estupefacientes

El procedimiento lo concretaron
alrededor de las 17:00 horas, cuando efectivos que realizaban recorridas
preventivas por un camino vecinal del Paraje El Ceibo, donde procedieron a la
identificación de una mujer mayor de edad, quien circulaba a bordo de una
motocicleta 110c.c, además en la oportunidad se halló entre sus pertenencias
dos envoltorios con una sustancia blanca en su interior, por lo que fue
demorada.
Minutos después, los uniformados
interceptaron una motocicleta -marca Honda modelo XR 150cc-, conducida por un
hombre mayor de edad, quien tenía en su poder tres envoltorios con sustancia
blanca y dos envoltorios con una sustancia vegetal.
En este contexto se realizaron los test orientativos correspondientes a las sustancias, arrojando las mismas resultado positivo para cocaína y marihuana, por lo que fueron puestas junto los demorados a disposición de la unidad fiscal competente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.