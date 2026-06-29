lunes, 29 de junio de 2026

Curuzú Cuatiá: La Policía demoró a dos personas y secuestró estupefacientes

En la jornada de ayer 28-06-26, personal de la División de Investigación Criminal -D.I.C- perteneciente a la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, llevo adelante un importante procedimiento que culminó con la demora de dos personas y el secuestro de estupefacientes.

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 17:00 horas, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas por un camino vecinal del Paraje El Ceibo, donde procedieron a la identificación de una mujer mayor de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta 110c.c, además en la oportunidad se halló entre sus pertenencias dos envoltorios con una sustancia blanca en su interior, por lo que fue demorada.

Minutos después, los uniformados interceptaron una motocicleta -marca Honda modelo XR 150cc-, conducida por un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder tres envoltorios con sustancia blanca y dos envoltorios con una sustancia vegetal.

En este contexto se realizaron los test orientativos correspondientes a las sustancias, arrojando las mismas resultado positivo para cocaína y marihuana, por lo que fueron puestas junto los demorados a disposición de la unidad fiscal competente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.