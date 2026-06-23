Curuzú Cuatiá: Tras allanamiento secuestran varios dispositivos electrónicos por una causa que se investiga

Efectivos policiales de la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional III en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación que se encuentra en trámite, llevaron adelante una orden de allanamiento, secuestrándose varios dispositivos electrónicos de interés a la causa.
El procedimiento lo realizaron en
un domicilio del barrio Villa Dolores de esa localidad, donde lograron el
secuestro de seis teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, un
pendrive, una tarjeta de memoria, una Tablet y una computadora, elementos que
serían de interés para la causa.
Al respecto, los elementos
secuestrados fueron puesto a disposición de la Justicia, siendo trasladados a
la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.