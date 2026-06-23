martes, 23 de junio de 2026

Demoran a cuatro personas en distintos procedimientos y secuestran una moto de dudosa procedencia

En la tarde de ayer 22-06-26, efectivos de los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -GRIM-, encontrándose realizando sus labores de prevención de ilícitos, lograron la demora de cuatro personas y el secuestro preventivo de una motocicleta.

El primer procedimiento lo concretado alrededor de las 19:30, en inmediaciones de avenida Frondizi y calle Nicaragua, donde personal del GRIM V observó a dos personas que se hallaban merodeando la zona, al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga y tras un breve seguimiento, fueron alcanzados y demorados, tratándose de dos hombres mayores de edad.

Por otra parte, cerca de las 20:30, efectivos del GRIM II demoraron a dos hombres mayores de edad, en inmediaciones de Avenida Medrano y Avenida Cazadores Correntinos, debido a que se encontraban observando detenidamente el interior de los vehículos y domicilios de la zona a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo GLH 150c.c-, de la cual no supieron justificar su propiedad ni procedencia por lo que se procedió al secuestro preventivo.

Al respecto, los demorados y rodado secuestrado fueron trasladados a las Comisarías Jurisdiccionales dende se prosiguen de los trámites de rigor.