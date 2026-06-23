Demoran a cuatro personas en distintos procedimientos y secuestran una moto de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo
concretado alrededor de las 19:30, en inmediaciones de avenida Frondizi y calle
Nicaragua, donde personal del GRIM V observó a dos personas que se hallaban
merodeando la zona, al advertir la presencia policial, intentaron darse a la
fuga y tras un breve seguimiento, fueron alcanzados y demorados, tratándose de
dos hombres mayores de edad.
Por otra parte, cerca de las
20:30, efectivos del GRIM II demoraron a dos hombres mayores de edad, en
inmediaciones de Avenida Medrano y Avenida Cazadores Correntinos, debido a que
se encontraban observando detenidamente el interior de los vehículos y domicilios
de la zona a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo GLH 150c.c-, de la
cual no supieron justificar su propiedad ni procedencia por lo que se procedió
al secuestro preventivo.
Al respecto, los demorados y
rodado secuestrado fueron trasladados a las Comisarías Jurisdiccionales dende
se prosiguen de los trámites de rigor.