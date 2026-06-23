martes, 23 de junio de 2026

Demoran a dos jóvenes tras una persecución, secuestran un arma de fabricación casera y una motocicleta

En horas de la noche del domingo 21-06-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos jóvenes luego de una persecución policial iniciada tras la alerta de un presunto intento de sustracción de una motocicleta en la zona sur de la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo, alrededor de las 20:00 horas, cuando personal que realizaba sus labores especificas recibe un aviso del Sistema Integral de Seguridad 911 informando que dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían intentado sustraer otro rodado en inmediaciones de calle Cádiz.

Con las características aportadas, los uniformados lograron localizar a estas personas circulando por la zona. Al advertir la presencia policial, los mismos emprendieron la huida, iniciándose un seguimiento controlado que culminó cuando los ocupantes derraparon en la intersección de las calles Cartagena y Tacuarí.

Tras ser demorados, los policías hallaron entre las pertenencias del conductor un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, procediéndose a su inmediato secuestro. Asimismo, fue secuestrada una motocicleta -marca Corven modelo Triax 150c.c-, la cual presentaba el tambor de encendido forzado, carecía de espejos retrovisores y se encontraba en regular estado de conservación.

Cabe señalar que durante el procedimiento vecinos del lugar intentaron impedir la demora de los mismos.

Los demorados se tratan de un joven de 20 años y un menor de edad, quienes fueron trasladados junto a lo secuestrado a la Comisaría Séptima urbana por razones de jurisdicción, donde se continuaron las diligencias correspondientes.