Demoran a dos jóvenes tras una persecución, secuestran un arma de fabricación casera y una motocicleta

El procedimiento se llevó a cabo,
alrededor de las 20:00 horas, cuando personal que realizaba sus labores
especificas recibe un aviso del Sistema Integral de Seguridad 911 informando
que dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían intentado sustraer otro
rodado en inmediaciones de calle Cádiz.
Con las características
aportadas, los uniformados lograron localizar a estas personas circulando por
la zona. Al advertir la presencia policial, los mismos emprendieron la huida,
iniciándose un seguimiento controlado que culminó cuando los ocupantes derraparon
en la intersección de las calles Cartagena y Tacuarí.
Tras ser demorados, los policías
hallaron entre las pertenencias del conductor un arma de fabricación casera
tipo “tumbera”, procediéndose a su inmediato secuestro. Asimismo, fue
secuestrada una motocicleta -marca Corven modelo Triax 150c.c-, la cual presentaba
el tambor de encendido forzado, carecía de espejos retrovisores y se encontraba
en regular estado de conservación.
Cabe señalar que durante el
procedimiento vecinos del lugar intentaron impedir la demora de los mismos.
Los demorados se tratan de un
joven de 20 años y un menor de edad, quienes fueron trasladados junto a lo
secuestrado a la Comisaría Séptima urbana por razones de jurisdicción, donde se
continuaron las diligencias correspondientes.