Demoran a dos menores que provocaban disturbios con una gomera

En la tarde de ayer 25-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 3 -G.R.I.M. III-, realizando sus labores especificas de prevención, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, demoraron a dos jóvenes que se encontraban molestando a los transeúntes y provocando intranquilidad.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 18:00 horas, cuando el personal recibe la alerta vía radial,
acerca de dos personas quienes aparentemente se encontraban arrojando piedras
con la utilización de una “gomera” por calles Placido Martínez y Salta, por lo
que, se dirigieron al lugar y al llegar divisaron a dos jóvenes, quienes al ser
identificados resultaron ser menores de edad, además, entre sus pertenencias
llevaban el elemento presuntamente utilizado, no pudiendo justificar su
accionar fueron demorados.
Las personas demoradas fueron
trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de
continuar con los tramites de rigor.