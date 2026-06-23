Demoran a dos personas en diferentes procedimientos

En la tarde del domingo 21-06-26, efectivos del Destacamento San Marcos, demoraron a dos hombres en distintos procedimientos realizados luego de ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre desórdenes en la vía pública.
El primer
procedimiento tuvo lugar alrededor de las 13:30 horas, en la intersección de
las calles 2 de Abril y Rafaela, donde el personal policial identifico y demoró
a un hombre de 33 años, quien se encontraba promoviendo disturbios en la vía
pública.
Más tarde,
cerca de las 17:30, en calles 2 de Abril y Santa Cruz, los uniformados
demoraron a hombre de 29 años, quien se hallaba ocasionando disturbios en la
vía pública.
En ambos
casos, los demorados fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional donde se prosiguen
con los trámites correspondientes.