martes, 30 de junio de 2026

Demoran a dos personas en diferentes procedimientos

En horas de la noche de ayer y madrugada de hoy 30-06-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada -GRIM-, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a dos sujetos por promover desorden y por encontrarse merodeando respectivamente.

El primero de los procedimientos lo realizó personal del GRIM V, cuando cerca de las 21.00horas, encontrándose en inmediaciones de calle Los Calchaquíes al 4000, procedieron a la demora de un hombre mayor de edad, quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, profiriendo gritos e insultos hacia los transeúntes que circulaban por el lugar.

De igual forma, efectivos del GRIM II, en inmediaciones de calles Palermo y Turin, procedieron a la demora de 31 años de edad, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados, quien al ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar. Cabe señalar que conforme a las primeras averiguaciones, esta persona contaría con antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.