Demoran a dos personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizó personal del GRIM V, cuando cerca de las 21.00horas, encontrándose
en inmediaciones de calle Los Calchaquíes al 4000, procedieron a la demora de
un hombre mayor de edad, quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía
pública, profiriendo gritos e insultos hacia los transeúntes que circulaban por
el lugar.
De igual forma, efectivos del
GRIM II, en inmediaciones de calles Palermo y Turin, procedieron a la demora de
31 años de edad, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos
estacionados, quien al ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia
en el lugar. Cabe señalar que conforme a las primeras averiguaciones, esta
persona contaría con antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados
a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada
caso.