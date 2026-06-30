Demoran a dos personas por merodeo

En la jornada de ayer 29-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2- G.R.I.M-, momentos en que realizaban recorridas de prevención, lograron la demora de dos personas mayores de edad.
El procedimiento, se concretó
pasadas las 13:00 horas en inmediaciones de calle Reconquista y Av. Cazadores
Correntinos, donde identificaron y demoraron a dos hombres -de 25 y 27 años de
edad-, quienes, se encontraban observando los domicilios y vehículos
estacionados en la vía pública, no pudiendo justificar su presencia en el
lugar.
Los demorados fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional donde se continuaron con los trámites pertinentes.